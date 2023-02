Moro, nuova vita per l’eliporto Pighet

È il più grande modello d’elicottero antincendio presente in Italia. E giovedì 9 febbraio farà tappa unica nella Bergamasca. Più precisamente a Ranica, presso l’eliporto Pighet, dove è in programma l’esercitazione nazionale per i direttori operazioni spegnimento (Dos), coloro che hanno la responsabilità dell’attività di contrasto ai roghi. Al corso d’aggiornamento parteciperanno oltre cento persone. Il mezzo che verrà utilizzato è un vero e proprio gigante dell’aria: l’elicottero «Sikorsky Erikson S64», pilotato per l’occasione dal bergamasco Vinicio Mergar. Durante la mattinata ci sarà una simulazione pratica di pescaggio e sgancio su obiettivo. A seguire ci si sposterà al ristorante «La Grotta Azzurra». E lì, dopo il pranzo, una serie di seminari sulla strategia d’impiego della flotta aerea di Stato, sull’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione di contrasto all’incendio e sulla gestione della sicurezza in volo.