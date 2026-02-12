Omicidio Muttoni a Valbrembo. Respinta la richiesta di perizia psichiatrica

I fatti

Secondo la ricostruzione, la sera del 7 marzo, de Simone e Vetere entrarono a casa del 58enne mentre questi stava cenando. Come di consueto, aveva lasciato la porta di casa aperta. Davanti ai due intrusi, Muttoni aveva reagito, e fu colpito con pugni al viso, con una pistola scacciacani alla nuca, con diversi calci al volto. I due giovani presero 50 euro, quattro carte di credito, il telefonino e l’auto della vittima, il cui corpo fu trovato la mattina dopo dalla fidanzata. L’accusa per De Simone e Vetere è di omicidio aggravato perché commesso a scopo di rapina (aggravante da ergastolo), approfittando dell’ora notturna e dal fatto di essere due giovani contro un uomo di mezza età.