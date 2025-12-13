Valbrembo, omicidio Muttoni: rinviati a giudizio i due accusati

Accusati di aver ucciso Luciano Muttoni, il 58enne aggredito a scopo di rapina la sera del 7 marzo nella sua casa di Valbrembo, il 25enne Carmine de Simone e il 24enne Mario Vetere sono stati rinviati a giudizio: la prima udienza, davanti alla Corte d’Assise, è stata fissata per il 12 febbraio. Il terzo giovane coinvolto, il 22enne Alessandro Alfi (a cui è contestato il concorso in rapina aggravata) sarà giudicato con rito abbreviato il 13 marzo.

La ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione, la sera del 7 marzo, de Simone e Vetere entrarono a casa del 58enne mentre questi stava cenando. Come di consueto, aveva lasciato la porta di casa aperta. Davanti ai due intrusi, Muttoni aveva reagito, e fu colpito con pugni al viso, con una pistola scacciacani alla nuca, con diversi calci al volto. I due giovani presero 50 euro, quattro carte di credito, il telefonino e l’auto della vittima, il cui corpo fu trovato la mattina dopo dalla fidanzata. L’accusa per de Simone e Vetere è di omicidio aggravato perché commesso a scopo di rapina (aggravante da ergastolo), approfittando dell’ora notturna e dal fatto di essere due giovani contro un uomo di mezza età.

Il motivo della rapina?

Lo raccontò de Simone dopo il fermo. Secondo la sua versione, il giorno prima della rapina sfociata in omicidio, Muttoni (che affittava delle camere della casa) e lo aveva ospitato per la notte, stava accompagnando lui, la sua fidanzata e un’amica alla stazione. Mentre guidava, avrebbe guardato le ragazze dallo specchietto retrovisore. Niente di più, solo uno sguardo, che aveva infastidito il giovane. La sera successiva, l’ingresso nell’abitazione insieme a Vetere, e la violenta aggressione che ha causato la morte dell’uomo.

Dopo cinque mesi, in questa vicenda entrò anche un terzo protagonista: Alessandro Alfì, ritenuto il punto di contatto tra i primi due, e li avrebbe anche accompagnati in auto dalla stazione di Terno d’Isola sino alle vicinanza della casa della vittima. Per poi incontrarli di nuovo dopo che i due erano andati via da casa di Muttoni, vicino al cimitero di Solza. Qui gli avrebbe anche consegnato gli zaini con un cambio d’abito.

I precedenti reati