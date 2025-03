Omicidio a Valbrembo, 58enne trovato morto in casa con profonde ferite al capo- Foto e video

Luciano Muttoni, 58 anni, è stato trovato morto nella sua casa a Valbrembo: sul capo aveva delle profonde ferite compatibili con un’aggressione con un corpo contundente. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di domenica 9 marzo , in una delle villette a schiera di via Rossini.

L’allarme lanciato dall’assistente sociale

A dare l’allarme un’assistente sociale: l’uomo non rispondeva al telefono da due giorni e per questo è scattato un controllo nell’abitazione, dove viveva da solo. Si tratterebbe, dunque, di un omicidio. I carabinieri stanno controllando le videocamere dei vicini per raccogliere indizi e ricostruire quanto avvenuto. L’uomo è stato visto in giro l’ultima volta venerdì pomeriggio.