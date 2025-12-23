Orio al Serio, arrestato 33enne: deve scontare 8 mesi di carcere per furti in aeroporto

L’esecuzione dell’arresto rientra nel più ampio dispositivo di sicurezza disposto dal Prefetto di Bergamo e coordinato dal Questore, volto a rafforzare i controlli nei luoghi a maggiore afflusso turistico durante le festività natalizie. In particolare, l’operazione si inserisce nel potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo dei parcheggi aeroportuali , reso possibile anche grazie alla stretta collaborazione con il gestore dello scalo.

Il 33enne non è nuovo alle forze dell’ordine. Già nell’aprile 2025 era stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per reati analoghi, commessi prevalentemente in ambito aeroportuale. Dopo la scarcerazione, avvenuta nel settembre scorso, l’uomo avrebbe però ripreso l’attività criminosa all’interno dell’aeroporto di Orio al Serio.