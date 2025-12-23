Burger button
Cronaca / Hinterland
Martedì 23 Dicembre 2025

Orio al Serio, arrestato 33enne: deve scontare 8 mesi di carcere per furti in aeroporto

NELLO SCALO. Un 33enne italiano è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera all’aeroporto di Orio al Serio: deve scontare otto mesi di carcere e pagare una multa per una serie di furti su auto in sosta nei parcheggi dello scalo.

Redazione Web
Redazione Web
L’ingresso dell’aeroporto di Orio
L’ingresso dell’aeroporto di Orio

Orio al Serio

È stato arrestato nella mattinata del 23 dicembre dalla Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Orio al Serio un cittadino italiano di 33 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso il 22 dicembre 2025 dalla Procura della Repubblica di Bergamo. L’uomo dovrà scontare una pena complessiva di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di circa 600 euro, a seguito di un provvedimento di determinazione delle pene concorrenti.

L’esecuzione dell’arresto rientra nel più ampio dispositivo di sicurezza disposto dal Prefetto di Bergamo e coordinato dal Questore, volto a rafforzare i controlli nei luoghi a maggiore afflusso turistico durante le festività natalizie. In particolare, l’operazione si inserisce nel potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo dei parcheggi aeroportuali, reso possibile anche grazie alla stretta collaborazione con il gestore dello scalo.

Il 33enne non è nuovo alle forze dell’ordine. Già nell’aprile 2025 era stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per reati analoghi, commessi prevalentemente in ambito aeroportuale. Dopo la scarcerazione, avvenuta nel settembre scorso, l’uomo avrebbe però ripreso l’attività criminosa all’interno dell’aeroporto di Orio al Serio.

Individuato come autore di numerosi furti su autovetture in sosta nei parcheggi dello scalo orobico, il soggetto era stato più volte segnalato dalla Polizia di Frontiera all’Autorità giudiziaria. Le indagini e le segnalazioni hanno infine portato all’emissione del provvedimento eseguito ora.

