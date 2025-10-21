Burger button
Cronaca / Hinterland
Martedì 21 Ottobre 2025

Pamela torna a casa, oggi la camera ardente. La richiesta della famiglia: «Lasciateci soli nel nostro dolore»

IL LUTTO. La salma sarà trasferita nel pomeriggio di martedì 21 ottobre alla casa del commiato Dadda-Boffelli di Villa d’Almè. Venerdì i funerali.

Redazione Web
Redazione Web
Pamela Genini nella sua foto nel profilo Ig
Pamela Genini nella sua foto nel profilo Ig

Villa d’Almè

Pamela Genini torna a casa. La salma della giovane bergamasca brutalmente uccisa dal suo compagno sarà trasferita nel pomeriggio alla casa del commiato Dadda-Boffelli di Villa d’Almè, dove verrà allestita la camera ardente, aperta dalle 15 di martedì 21 ottobre sino a giovedì.

La camera ardente, su richiesta della famiglia, è riservata solo a familiari, amici e conoscenti stretti. i familairi hanno chiesto riserbo e silenzio dopo tanto clamore e tutto il dolroe che li sta circondando.

I funerali venerdì alle 10,30 a Strozza, il paese della Valle Imagna dove Pamela sarà poi tumulata.

Leggi anche
L’appello della famiglia di Pamela
L’appello della famiglia di Pamela

Sulla porta dell’abitazione dei genitori in via Mezzasco è comparso un cartello scritto a mano: «Non rilasciamo più interviste. Abbiamo già detto tutto. Lasciateci nel nostro lutto, chiediamo rispetto, di lasciarci soli». Un appello ribadito anche in vista delle esequie: niente telecamere, nessuna ripresa, solo silenzio e raccoglimento per accompagnare Pamela nel suo ultimo viaggio.

