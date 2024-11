Schianto tra due auto a Pedrengo, grave una donna di 80 anni

Grave incidente stradale nella mattinata del 20 novembre a Pedrengo: poco prima delle 11 due auto si sono scontrate in via Fratelli Kennedy, all’incrocio con via Pascoli. Ancora da chiarire la dinamica, si ipotizza che una delle automobiliste coinvolte possa avere avuto un malore.

Nell’impatto sono rimaste ferite tre donne, di cui una in condizioni gravi. Sul posto sono subito sopraggiunte per i soccorsi 2 auto mediche, 3 ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. I vigili del fuoco, oltre a fornire il primo soccorso tecnico urgente, hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e a bonificare l’area compromessa.