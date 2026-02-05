Schianto in moto, Sorisole ricorda Davide Brugnetti: venerdì i funerali

Sorisole si stringe attorno alla famiglia dell’operaio 53enne morto nell’incidente in moto. Saranno celebrati venerdì pomeriggio, 6 febbraio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sorisole, i funerali di Davide Brugnetti, l’operaio di 53 anni morto nel tragico incidente stradale avvenuto lunedì a Ponteranica.

Il nullaosta del pubblico ministero è arrivato nelle scorse ore e ha permesso alla famiglia Brugnetti di riavere la salma. La camera ardente è stata allestita da oggi - 5 febbraio - nella chiesina di San Pedrì, a fianco della parrocchiale di Sorisole, in via San Carlo, dove

Davide Brugnetti resterà aperta fino al giorno delle esequie. L’uomo stava rientrando dal lavoro alla Lovato, dove era impiegato, quando si è verificato lo schianto. Brugnetti viaggiava in sella alla sua Ducati Monster lungo via Ramera, la strada provinciale della Valle Brembana, in direzione Val Brembana. Erano da poco passate le 17 quando, all’incrocio con via Fustina, si è scontrato con un’auto.