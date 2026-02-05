Burger button
Cronaca / Hinterland
Giovedì 05 Febbraio 2026

Schianto in moto, Sorisole ricorda Davide Brugnetti: venerdì i funerali

L’INCIDENTE. Il 53enne stava rientrando dal lavoro quando si è scontrato con un’auto in via Ramera.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’incidente in moto a Ponteranica in cui ha perso la vita il 53enne Davide Brugnetti
L’incidente in moto a Ponteranica in cui ha perso la vita il 53enne Davide Brugnetti

Sorisole si stringe attorno alla famiglia dell’operaio 53enne morto nell’incidente in moto. Saranno celebrati venerdì pomeriggio, 6 febbraio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sorisole, i funerali di Davide Brugnetti, l’operaio di 53 anni morto nel tragico incidente stradale avvenuto lunedì a Ponteranica.

Il nullaosta del pubblico ministero è arrivato nelle scorse ore e ha permesso alla famiglia Brugnetti di riavere la salma. La camera ardente è stata allestita da oggi - 5 febbraio - nella chiesina di San Pedrì, a fianco della parrocchiale di Sorisole, in via San Carlo, dove

Davide Brugnetti
Davide Brugnetti

resterà aperta fino al giorno delle esequie. L’uomo stava rientrando dal lavoro alla Lovato, dove era impiegato, quando si è verificato lo schianto. Brugnetti viaggiava in sella alla sua Ducati Monster lungo via Ramera, la strada provinciale della Valle Brembana, in direzione Val Brembana. Erano da poco passate le 17 quando, all’incrocio con via Fustina, si è scontrato con un’auto.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Almenno San Salvatore e le testimonianze raccolte sul posto, la Suzuki Swift, guidata da una donna di 50 anni, stava svoltando in via Fustina mentre dalla direzione opposta sopraggiungeva la moto di Brugnetti. L’impatto è stato violentissimo e per il 53enne non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Sorisole e nei comuni della zona, dove Davide Brugnetti era conosciuto. Venerdì pomeriggio l’ultimo saluto, nella chiesa parrocchiale del paese.

