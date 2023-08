Schianto in moto sulla Soncinese, domani l’addio a Stefano Pezzotta

Saranno celebrati domani, venerdì 4 agosto, i funerali di Stefano Pezzotta, il motociclista di 37 anni morto domenica scorsa in un incidente stradale lungo la Soncinese . L’ultimo saluto al giovane, che abitava a a Seriate con la compagna e la figlioletta, si terrà alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Boccaleone, in città, quartiere d’origine della famiglia.

Stefano Pezzotta, che lavorava come idraulico alla «Gti General Tecnoimpianti» di Brembate Sopra, ha perso la vita in uno scontro sulla strada statale Soncinese, nel territorio del comune di Calcinate. Domenica stava viaggiando in sella a uno scooter «Sym 125» quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si è scontrato con un Nissan Qashqai condotto da un trentaduenne originario del Ghana e residente ad Alzano Lombardo. L’impatto gli è stato fatale, a nulla infatti sono valsi i soccorsi.