«Stefano, sempre pronto a dare una mano ai colleghi di lavoro»

Saranno fissati in queste ore i funerali di Stefano Pezzotta, il trentasettenne morto domenica pomeriggio in un incidente stradale sulla Soncinese, in territorio di Calcinate, dove la sua moto si è scontrata con un Nissan Qashqai. La famiglia lunedì era in attesa del rilascio della salma, composta nella camera mortuaria dell’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo. Stefano, originario di Boccaleone, in città, viveva a Seriate con la compagna e la loro figlioletta ed era un grande appassionato di pesca, come si evince dalle immagini pubblicate sul profilo Facebook.