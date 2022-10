Scontro a Brusaporto, urta moto e fugge: trovato e denunciato

Dopo l’urto con una motocicletta si è allontanato al volante del suo furgone come se nulla fosse successo, ma grazie alle immagini delle telecamere e ad alcune testimonianze, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al pirata della strada. È accaduto martedì mattina a Brusaporto, nella zona artigianale, in via San Domenico.