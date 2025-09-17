Stezzano, è ancora caccia all’uomo. Un indagato per lesioni stradali

C’è un indagato per lesioni stradali per l’investimento del cliente dell’Italmark di Stezzano, travolto lunedì sera da un’auto in fuga dopo aver tentato di bloccare un truffatore. Anche se le informazioni che trapelano sulle indagini sono poche, si tratterebbe di un giovane romeno, verosimilmente l’uomo che era alla guida dell’utilitaria che ha travolto il cinquantacinquenne e complice del truffatore che, poco prima il cliente del supermercato – ora ricoverato in prognosi riservata per il trauma cranico riportato – aveva tentato di bloccare.

Due persone sull’auto

Stando infatti a quanto raccontato dai testimoni, sull’auto in fuga ci sarebbero state due persone: l’autore della truffa ai danni della cassiera e il complice che forse lo ha aspettato al volante dell’auto, posteggiata lungo via Santuario, davanti all’«Art & Hotel», a un centinaio di metri dall’uscita del supermercato e anche di fronte alla caserma dei carabinieri, che si trova dall’altra parte della strada. Nonostante questo, il truffatore non ha esitato a entrare in azione per arraffare, in realtà, soltanto una quarantina di euro. La pm Raffaella Latorraca, che coordina le indagini, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di lesioni stradali e iscritto poi in serata il nome del giovane romeno.

La ricostruzione dei fatti

I fatti sono accaduti attorno alle 19,15, poco prima dell’orario di chiusura dell’Italmark, nella periferia ovest dell’abitato stezzanese. L’uomo poi scappato ha cercato di ingannare la cassiera, tenendo per sé 40 euro dopo un cambio di banconote, nel tentativo di confondere la donna. Una truffa piuttosto diffusa, che consiste nel chiedere un resto in banconote in realtà più consistente di quanto consegnato, tramite più scambi di denaro. Nello specifico, il truffatore aveva comprato due scatolette di passata di pomodoro, per un totale di 3,19 euro: «Ha pagato – ricostruisce la stessa cassiera –, poi ha estratto tre banconote da 20 euro e mi ha chiesto il favore di cambiargliele con una da 10 e una da 50. L’ho fatto, ma lui all’improvviso mi ha detto: “Guarda che me ne hai date due da 10”. Io gli stavo per dare un’altra banconota da 50, ma mi sono fermata e ho risposto: “Aspetta, che controlliamo in cassa”».

Mancando 40 euro, è stato chiamato il responsabile del supermercato e il cliente ha tentato la fuga. Dietro di lui in coda alla stessa cassa c’era il cinquantacinquenne di Stezzano, cliente abituale del supermercato. Non ha esitato a inseguirlo e inizialmente bloccarlo nei pressi dell’uscita del punto vendita, in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Il malvivente è però riuscito a divincolarsi e a scappare: la porta d’uscita del market non è stata bloccata, ma accanto è comunque presente l’uscita di emergenza, sempre funzionante a spinta. Il fuggitivo ha raggiunto l’auto – Audi o Skoda grigia degli Anni ’90 – lasciata sulla strada principale, dove pare appunto ci fosse una seconda persona pronta ad attenderlo. Il cinquantacinquenne si è gettato sul cofano dell’auto, ma è stato scaraventato a terra e ha picchiato la testa.

Caccia all’uomo