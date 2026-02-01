Burger button
Cronaca / Hinterland
Domenica 01 Febbraio 2026

Traffico di droga in tre regioni d’Italia: arrestato 30enne a Bergamo

IL CASO. Arrestato a Bergamo un 30enne originario di Ragusa e residente a Lallio, destinatario di custodia cautelare per un’inchiesta su traffico e spaccio di droga tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. L’uomo era irreperibile dal novembre del 2024.

Redazione Web
Redazione Web
La sede dei carabinieri di via delle Valli a Bergamo
La sede dei carabinieri di via delle Valli a Bergamo

Bergamo

È stato arrestato nella mattinata del 26 gennaio un 30enne italiano, originario di Ragusa e residente a Lallio, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si era reso irreperibile nei mesi scorsi.

Il provvedimento scaturisce da una complessa attività investigativa condotta dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Bergamo, coordinata dalla Procura, e conclusasi lo scorso 5 novembre 2024. L’indagine riguarda un vasto traffico e spaccio di sostanze stupefacenti che avrebbe coinvolto le regioni della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Due gruppi criminali in azione

Per il trasporto della droga sarebbero state utilizzate anche autovetture dotate di vani occultati

Secondo quanto emerso dalle investigazioni, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire l’operatività di due distinti ma collegati gruppi criminali, dediti all’acquisto, al trasporto e alla successiva cessione di ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana. Per il trasporto della droga sarebbero state utilizzate anche autovetture dotate di vani occultati.

Nel corso dell’indagine erano già stati arrestati altri soggetti e sequestrati complessivamente oltre 16 chilogrammi di marijuana, quasi 4 chilogrammi di hashish, denaro contante e un’arma comune da sparo con relativo munizionamento.

La fuga all’estero

Il 30enne avrebbe dovuto essere destinatario della misura cautelare già nell’ambito dell’operazione del 5 novembre 2024, ma in quella circostanza si era sottratto all’arresto allontanandosi dal territorio nazionale, rendendo necessaria anche l’emissione di un mandato di arresto europeo.

La presentazione spontanea dai carabinieri

Il 26 gennaio l’uomo si è presentato spontaneamente presso la stazione dei Carabinieri di Bergamo di via delle Valli, dove è stato formalmente arrestato in esecuzione del provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

