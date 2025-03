Ubriaco falcia 5 moto nel bresciano, arrestato. Grave un bergamasco

C’è anche un motociclista di Seriate, di 55 anni , tra i tre feriti gravi dell’incidente accaduto domenica mattina sulla statale 45 bis a Prevalle, nel Bresciano. Si trova ricoverato in terapia intensiva ai Civili di Brescia. Il motociclista viaggiava in compagnia di altri otto centauri quando è stato investito da un automobilista di 27 anni.

Cinque delle nove moto del gruppo sono state falciate in pieno

Un impatto devastante, un bilancio drammatico: oltre al giovane che ha provocato l’incidente, arrestato poche ore dopo perché ubriaco alla guida, sette persone ferite, tre delle quali in gravissime condizioni. Ad avere la peggio una donna di 58 anni residente nel Milanese, ricoverata in pericolo di vita al Papa Giovanni XXIII a Bergamo, che viaggiava insieme al marito, 62 anni, trasportato in condizioni disperate in elisoccorso all’ospedale di Borgo Trento a Verona. In Terapia intensiva al Civile anche il motociclista 55enne di Seriate.