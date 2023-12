Venerdì a Villa d’Almè l’ultimo saluto a Ivan, morto in moto a 32 anni

La salma del 32enne Ivan Cattaneo, che sabato 23 dicembre è morto in un incidente stradale a Rovereto, mercoledì sera è stata accompagnata a Villa d’Almè. Nella casa dei genitori, in via San Rocco 3, è stata allestita la camera ardente e venerdì 29 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale si svolgerà il funerale, celebrato dal parroco don Raffaele Cuminetti. Il motociclista era originario di Villa d’Almè, dove ha vissuto con i genitori Renato e Caterina Caccia e i fratelli più giovani Luca e Paola, e da qualche anno abitava ad Almenno San Salvatore in una palazzina in via Cimaer.