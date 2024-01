Viaggi pagati ma non prenotati, causa collettiva di 55 persone

«Arriva in tribunale la vicenda dell’agenzia Arlecchino Viaggi di Seriate, chiusa improvvisamente lo scorso agosto, lasciando i propri clienti con biglietti aerei e di traghetti non validi, prenotazioni mai avvenute per soggiorni, però, già pagati». Lo annuncia Federconsumatori Bergamo in un comunicato: «In tanti - spiega l’associazione - avevano dovuto rinunciare alla partenza per le vacanze o erano stati costretti a mettere mano al portafoglio per acquistare una seconda volta titoli di viaggio e pacchetti turistici». È fissata per giovedì 11 gennaio, alle 9.30, in Tribunale a Bergamo la prima udienza della causa collettiva promossa da Federconsumatori Bergamo a tutela di 55 cittadini coinvolti, rappresentati dall’avvocata Rita Persico. Tra settembre e ottobre, l’associazione aveva raccolto le loro rimostranze.

Richieste di rimborsi da 600 a 15 mila euro

«Non solo vacanzieri»

«Non sono coinvolti solo vacanzieri, ma anche cittadini di origine straniera che durante le ferie, con le loro famiglie, dovevano raggiungere i Paesi d’origine, o da lì dovevano rientrare in Italia» prosegue Perria. «Tra questi, anche chi ha dovuto intraprendere viaggi lunghissimi in traghetto, fino a 40 ore, di rientro da Tunisia e Marocco, tragitti per i quali avevano pagato una cabina e i pasti. Si sono ritrovati nei porti, costretti a fare colletta tra i propri connazionali per ricomprare i biglietti, per il solo passaggio ponte, senza pasti, con bambini piccoli al seguito». Alla vigilia dell’udienza, Federconsumatori si augura che Arlecchino Viaggi si presenti in giudizio. «Sappiamo che avrebbe dovuto depositare la propria memoria difensiva entro il 2 gennaio, ma non lo ha fatto, almeno non fino ad oggi» dice Perria. «Nel caso non si costituisca in giudizio - conclude - speriamo comunque in una rapida definizione del procedimento».