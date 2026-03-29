Addio a Franco Tentorio, il dolore di Bergamo. Camera ardente a Palafrizzoni, lunedì i funerali

Bergamo piange Franco Tentorio, aveva compiuto 81 anni a gennaio. Storico esponente della destra cittadina, prima nel Msi, poi in An e negli ultimi anni vicino a FdI; noto commercialista a Bergamo è stato colpito da un infarto poco dopo mezzogiorno di venerdì 27 marzo mentre era alla scrivania del suo studio di via Vigliani.

E’ ricordato da alleati e avversari politici per umanità, correttezza e limpidezza d’animo. Uomo riservato, concreto, legatissimo alla sua città, univa fermezza di principi e una naturale capacità di relazione che gli ha guadagnato rispetto trasversale. Figura storica della destra bergamasca, cresciuto nel Msi, ha attraversato 49 anni di vita amministrativa con rigore e senso delle istituzioni. Sindaco dal 2009 al 2014 e prima vice di Cesare Veneziani, è ricordato da alleati e avversari politici per umanità, correttezza e limpidezza d’animo.

Bergamo, politica in lutto per la morte di Franco Tentorio, sindaco dal 2009 al 2014.

Colpito da un infarto venerdì

Tentorio è stato colpito da un infarto poco dopo mezzogiorno di venerdì: era alla sua scrivania dello studio da commercialista di via Vigliani, uno dei posti che ha amato più nella sua vita, come il suo lavoro. È stato subito soccorso da alcuni collaboratori di studio che gli hanno prestato i primi soccorsi e poi trasportato in ambulanza alla Gavazzeni, dove si è spento poco dopo.

Bergamo, è morto Franco Tentorio, sindaco dal 2009 al 2014, un gentiluomo della politica.

Dalla politica fino alla passione per l’Atalanta

Figura storica del centrodestra cittadino, Tentorio è stato per decenni protagonista della vita politica e amministrativa orobica, recordman di presenza in consiglio comunale, ha lasciato un’impronta decisa sulla città, riconosciuta anche dagli avversari. Grandissimo tifoso dell’Atalanta (suo padre Luigi è nella storia della società) e appassionato di ciclismo, leggendari il suo vocione e i racconti delle pedalate da Bergamo ad Alassio dalla futura moglie Angela.

La camera ardente sarà allestita domenica 29 marzo nella sala consiliare del Comune di Bergamo con apertura alla cittadinanza dalle 9 alle 19. La sindaca accoglierà il feretro a Palazzo Frizzoni alle 8.45. I funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 10 al Tempio Votivo

L’affetto dei cittadini

La camera ardente di Franco Tentorio, allestita alla Casa del commiato di via San Bernardino, ha accolto una folla di gente composta da amici e familiari, colleghi e collaboratori, clienti e imprenditori, ma anche tantissime persone che sono passate per un saluto ricordando il suo ruolo di sindaco di Bergamo.

Franco Tentorio le foto dell’impegno politico

Da domenica a Palazzo Frizzoni

La camera ardente sarà allestita domenica 29 marzo nella sala consiliare del Comune di Bergamo con apertura alla cittadinanza dalle 9 alle 19. La sindaca accoglierà il feretro a Palazzo Frizzoni alle 8.45. I funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 10 al Tempio Votivo.

L’1 aprile Consiglio comunale straordinario

Il Consiglio comunale e la Giunta si fermeranno mercoledì 1 aprile per rendere omaggio a Franco Tentorio, stringendosi alla famiglia nel ricordo dell’ex sindaco. Alle 18 è prevista una seduta straordinaria del Consiglio comunale, alla presenza della moglie Angela, dei figli Ottorino e Francesca, della nipote Ida e dei parenti più stretti. La città saluterà così una figura che ha segnato anni importanti della vita amministrativa, in un momento pensato per raccogliere testimonianze e gratitudine. Prima della commemorazione, l’omaggio alla camera ardente allestita in Aula consiliare, dove la salma resterà fino a lunedì mattina.

Lutto cittadino

Domenica 29 e lunedì 30 marzo le bandiere di Palazzo Frizzoni saranno esposte a mezz’asta con un nastro nero, segno del lutto cittadino. Annullata invece la seduta del Consiglio comunale prevista per il 30 marzo, giorno dei funerali.

Sei pagine di approfondimento sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo del 29 marzo Leggi la copia digitale