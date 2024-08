Apre il «Fan Festival» a Varsavia: stadio sold out, 6mila tifosi nerazzurri

Sognando la festa vera, quella sul campo e sugli spalti e fino a Bergamo, l’altra festa di Varsavia comincia oggi (13 agosto) . È il «Fan Festival», la serie di eventi organizzati dall’Uefa per animare la capitale polacca che ospita la Supercoppa europea. L’area eventi è stata creata su Vistula Boulevards, un lungofiume panoramico nei pressi del National Stadium: il «villaggio» sarà aperto oggi dalle 10 alle 22, poi domani dalle 10 alle 18. All’interno ci saranno stand per le foto col trofeo (a poca distanza, al Palazzo della Cultura, c’è invece una riproduzione gigante della coppa), dei campetti da calcio 4 contro 4 e altre aree giochi a tema calcistico, vari spazi legati agli sponsor, numerosi stand per cibo e bevande e il merchandising ufficiale della Supercoppa. Sarà questo il centro di gravità permanente nerazzurro, visto che in Vistula Boulevards c’è anche il meeting point dei tifosi dell’Atalanta. Potrebbero esserci degli incontri ravvicinati con i supporter madrileni (il cui punto d’incontro è lungo Francuska Street, dall’altro lato del fiume)? In teoria no, assicura la Uefa, specificando che «ciò non significa che sia riservato a una sola tifoseria ma, in quanto luogo neutrale, aspettati di incontrare tifosi di entrambe le squadre».