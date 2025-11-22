Atalanta, Palladino: «Ripartire dal 2° tempo, ci sono tanti valori umani»

«Bisogna analizzare bene le partite. Bisogna fare i complimenti al Napoli per come ha interpretato bene la partita nel primo tempo. È stato un demerito nostro, siamo partiti un pò contratti. Nella ripresa mi è piaciuta la reazione, lo spirito e l’intraprendenza. Bisogna ripartire da questo». Lo ha detto a Dazn il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino dopo la sconfitta per 3-1 contro il Napoli al ’Maradonà.

«Abbiamo avuto poco tempo per lavorare. Solo per due giorni ho avuto a disposizione tutta la squadra. Con Scamacca abbiamo avuto più peso davanti. Ci sono tante cose su cui lavorare», ha aggiunto. Su come ha trovato la squadra: «Loro sono dei soldati, mi hanno impressionato per la loro dedizione al lavoro e per la voglia di uscire da questa situazione. Ci sono molti valori umani che dobbiamo continuare a mettere dentro, ho avuto ottime sensazioni».