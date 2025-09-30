Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 30 Settembre 2025

Atalanta, ritorna il clima da Champions a Bergamo: attesi oltre mille tifosi belgi in città

LA PARTITA. La seconda giornata della Champions League prevede la gara Atalanta-Club Brugge in programma al New Balance Stadium alle 18.45 di martedì 30 settembre.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I tifosi del Bruges a Bergamo il 18 febbraio scorso
I tifosi del Bruges a Bergamo il 18 febbraio scorso
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Bergamo si prepara, per la prima volta in questa stagione, ad accogliere i tifosi del Club Brugge in vista della sfida di Champions League contro l’Atalanta. A febbraio si ebbe qualche momento di tensione, quando un gruppetto di supporter belgi provò a dar vita a un corteo in città per raggiungere a piedi lo stadio, e allora dovettero intervenire le forze dell’ordine in assetto antisommossa per evitare «contatti» pericolosi.

Ora, a poco più di sette mesi di distanza, riecco i tifosi del Bruges: per il settore ospiti della New Balance Arena sono stati venduti 1.161 biglietti, senza così raggiungere il sold-out visto che la capienza è di 1.304 posti (a febbraio lo «spicchio» andò esaurito).

I primi fan sono arrivati già lunedì, il grosso è atteso direttamente in giornata: da Charleroi, l’aeroporto a 45 chilometri da Bruxelles servito da Ryanair, atterreranno su Orio un paio di voli in tarda mattinata (uno è atteso alle 10,55, l’altro alle 13,10), altre «comitive» fanno invece rotta sugli aeroporti milanesi.

Ritrovo in piazzale Alpini

Per i tifosi ospiti, il punto di ritrovo è in piazzale Alpini. Le autorità locali hanno predisposto un piano di sicurezza con controlli rafforzati nelle aree sensibili, in particolare in stazione, in aeroporto e nei pressi del Gewiss Stadium. Previsto anche un potenziamento del servizio di navette per il trasferimento dei tifosi ospiti verso lo stadio.

Non si prevedono particolari tensioni fra le due tifoserie, l’anno scorso solo un po’ di tensione - cpme detto - per un gruppo di tifosi ospiti che avrebbe voluto raggiungere lo stadio in corteo, cosa espressamente vietata.

Leggi anche
Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Politica
Enti locali
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Club Brugge
Atalanta