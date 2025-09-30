Atalanta, ritorna il clima da Champions a Bergamo: attesi oltre mille tifosi belgi in città

Bergamo si prepara, per la prima volta in questa stagione, ad accogliere i tifosi del Club Brugge in vista della sfida di Champions League contro l’Atalanta. A febbraio si ebbe qualche momento di tensione , quando un gruppetto di supporter belgi provò a dar vita a un corteo in città per raggiungere a piedi lo stadio, e allora dovettero intervenire le forze dell’ordine in assetto antisommossa per evitare «contatti» pericolosi.

Ora, a poco più di sette mesi di distanza, riecco i tifosi del Bruges: per il settore ospiti della New Balance Arena sono stati venduti 1.161 biglietti , senza così raggiungere il sold-out visto che la capienza è di 1.304 posti (a febbraio lo «spicchio» andò esaurito).

I primi fan sono arrivati già lunedì, il grosso è atteso direttamente in giornata: da Charleroi, l’aeroporto a 45 chilometri da Bruxelles servito da Ryanair, atterreranno su Orio un paio di voli in tarda mattinata (uno è atteso alle 10,55, l’altro alle 13,10), altre «comitive» fanno invece rotta sugli aeroporti milanesi.