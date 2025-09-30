Sport / Bergamo Città
Martedì 30 Settembre 2025
Atalanta, ritorna il clima da Champions a Bergamo: attesi oltre mille tifosi belgi in città
LA PARTITA. La seconda giornata della Champions League prevede la gara Atalanta-Club Brugge in programma al New Balance Stadium alle 18.45 di martedì 30 settembre.
Bergamo si prepara, per la prima volta in questa stagione, ad accogliere i tifosi del Club Brugge in vista della sfida di Champions League contro l’Atalanta. A febbraio si ebbe qualche momento di tensione, quando un gruppetto di supporter belgi provò a dar vita a un corteo in città per raggiungere a piedi lo stadio, e allora dovettero intervenire le forze dell’ordine in assetto antisommossa per evitare «contatti» pericolosi.
Ora, a poco più di sette mesi di distanza, riecco i tifosi del Bruges: per il settore ospiti della New Balance Arena sono stati venduti 1.161 biglietti, senza così raggiungere il sold-out visto che la capienza è di 1.304 posti (a febbraio lo «spicchio» andò esaurito).
I primi fan sono arrivati già lunedì, il grosso è atteso direttamente in giornata: da Charleroi, l’aeroporto a 45 chilometri da Bruxelles servito da Ryanair, atterreranno su Orio un paio di voli in tarda mattinata (uno è atteso alle 10,55, l’altro alle 13,10), altre «comitive» fanno invece rotta sugli aeroporti milanesi.
Ritrovo in piazzale Alpini
Per i tifosi ospiti, il punto di ritrovo è in piazzale Alpini. Le autorità locali hanno predisposto un piano di sicurezza con controlli rafforzati nelle aree sensibili, in particolare in stazione, in aeroporto e nei pressi del Gewiss Stadium. Previsto anche un potenziamento del servizio di navette per il trasferimento dei tifosi ospiti verso lo stadio.
Non si prevedono particolari tensioni fra le due tifoserie, l’anno scorso solo un po’ di tensione - cpme detto - per un gruppo di tifosi ospiti che avrebbe voluto raggiungere lo stadio in corteo, cosa espressamente vietata.
