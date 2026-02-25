Borussia, pesa il boicottaggio: pochi tifosi arrivati finora a Bergamo - Le foto

Al momento sono pochi i tifosi del Borussia Dortmund arrivati a Bergamo per la sfida contro l’Atalanta (fischio d’inizio alle 18.45). A piccoli gruppi, soprattutto famiglie e comitive di amici, i supporter gialloneri hanno fatto capolino in città fin dalla mattinata di mercoledì 25 febbraio, concentrandosi in particolare in Città Alta. Si tratta per lo più di presenze slegate dal tifo organizzato, che nei giorni scorsi ha annunciato il boicottaggio della trasferta.Nel primo pomeriggio, al consueto punto di ritrovo in piazzale Alpini, si contano circa un centinaio di tifosi confluiti nella zona della stazione. Un numero contenuto rispetto alle attese della vigilia. La situazione è tranquilla e le Forze dell’ordine presidiano come di consueto i punti ritenuti più sensibili.

Sulla carta il settore ospiti risulta sold-out: erano 1.300 i biglietti a disposizione dei tifosi del Borussia Dortmund e tutti sono stati acquistati. Resta però da capire quanti supporter arriveranno effettivamente a Bergamo nelle prossime ore, anche alla luce del comunicato diffuso martedì 24 febbraio dalla Sudtribune Dortmund, cuore del “muro giallo” del Westfalenstadion.

La tifoseria organizzata ha annunciato il boicottaggio della trasferta non per contestare la squadra, ma come forma di protesta contro le autorità tedesche. Secondo quanto riferito dalla curva, circa 300 sostenitori gialloneri sarebbero stati oggetto di controlli intensificati negli aeroporti tedeschi con voli diretti in Italia, con accertamenti che avrebbero impedito a diversi gruppi ultras di partire per Bergamo.