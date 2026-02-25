Burger button
Sport / Bergamo Città Mercoledì 25 Febbraio 2026

Borussia, pesa il boicottaggio: pochi tifosi arrivati finora a Bergamo - Le foto

IL CASO. Presenze a piccoli gruppi tra Città Alta e piazzale Alpini, dove si contano circa un centinaio di supporter. Settore ospiti sold-out sulla carta, ma resta l’incognita sugli arrivi.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I tifosi del Dortmund in centro a Bergamo
I tifosi del Dortmund in centro a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Al momento sono pochi i tifosi del Borussia Dortmund arrivati a Bergamo per la sfida contro l’Atalanta (fischio d’inizio alle 18.45). A piccoli gruppi, soprattutto famiglie e comitive di amici, i supporter gialloneri hanno fatto capolino in città fin dalla mattinata di mercoledì 25 febbraio, concentrandosi in particolare in Città Alta. Si tratta per lo più di presenze slegate dal tifo organizzato, che nei giorni scorsi ha annunciato il boicottaggio della trasferta.Nel primo pomeriggio, al consueto punto di ritrovo in piazzale Alpini, si contano circa un centinaio di tifosi confluiti nella zona della stazione. Un numero contenuto rispetto alle attese della vigilia. La situazione è tranquilla e le Forze dell’ordine presidiano come di consueto i punti ritenuti più sensibili.

Sulla carta il settore ospiti risulta sold-out: erano 1.300 i biglietti a disposizione dei tifosi del Borussia Dortmund e tutti sono stati acquistati. Resta però da capire quanti supporter arriveranno effettivamente a Bergamo nelle prossime ore, anche alla luce del comunicato diffuso martedì 24 febbraio dalla Sudtribune Dortmund, cuore del “muro giallo” del Westfalenstadion.

La tifoseria organizzata ha annunciato il boicottaggio della trasferta non per contestare la squadra, ma come forma di protesta contro le autorità tedesche. Secondo quanto riferito dalla curva, circa 300 sostenitori gialloneri sarebbero stati oggetto di controlli intensificati negli aeroporti tedeschi con voli diretti in Italia, con accertamenti che avrebbero impedito a diversi gruppi ultras di partire per Bergamo.

«In quasi 16 anni di partecipazione continuativa alle competizioni europee, queste circostanze sono senza precedenti per noi – si legge nel comunicato, con cui la tifoseria ha annunciato anche ricorsi ai tribunali amministrativi competenti –. Pertanto, abbiamo deciso a malincuore di non partecipare alla partita di Bergamo». Per chi invece ha scelto di esserci – anche al di fuori del tifo organizzato – le indicazioni restano quelle abituali: il meeting point è in piazzale Alpini, da dove partono i bus navetta diretti allo stadio. Al momento, però, l’afflusso dei tifosi tedeschi in città resta limitato.

