Christmas Match 2023, l’asta a quota 15 mila euro. Ecco le offerte

L’intero ricavato dell’iniziativa organizzata da Atalanta e Bergamo Tv sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Amici della Pediatria che opera presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’assistenza ai bambini malati e il supporto alle loro famiglie. Si registra un rilancio di 1500 euro per la maglia più quotata che resta la numero 15 dell’olandese Marten de Roon, ora seguita nelle speciale classifica delle offerte da Muriel a 1100, da De Ketelaere e Kolasinac a 1000.

Le maglie saranno tutte autografate dal rispettivo calciatore e saranno aggiudicate nel corso della puntata di “TuttoAtalanta” in onda lunedì 8 gennaio in diretta dalle 20.50 su Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). Si possono fare rilanci in qualsiasi momento con: email ad [email protected], sulle pagine Facebook e Instagram di TuttoAtalanta e via whatsapp al 335.1095634.