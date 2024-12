«Christmas Match», l’asta è già arrivata a 20mila euro

Si tratta delle speciali casacche “natalizie” preparate per l’intero organico della prima squadra nerazzurra e indossate domenica 22 dicembre in occasione di Atalanta-Empoli 3-2, ultima partita casalinga dell’anno solare e valida come terzultima giornata del girone d’andata del campionato di calcio di serie A.

La classifica

Come partecipare all’asta

Si possono fare offerte in qualsiasi momento via sms al 335/.6969423 e via e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]: sono consentiti rilanci per più maglie, ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso per accontentare il maggior numero di tifosi. Le quotazioni aggiornate di tutte le 26 maglie sono pubblicate sui canali social di TuttoAtalanta Bergamo Tv, sui siti internet dell’Atalanta e de L’Eco di Bergamo: prossimo aggiornamento nella serata di domenica 29 settembre.