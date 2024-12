Domenica il Christmas Match: ecco la maglia edizione 2024

Come vuole la tradizione di questa iniziativa, voluta dal presidente dell’Atalanta Antonio Percassi e giunta alla sua 14ª edizione, anche quest’anno in occasione del Christmas Match, ovvero l’ultima partita che verrà giocata al Gewiss Stadium prima del Natale, l’Atalanta indosserà una maglia realizzata per l’occasione che verrà poi messa all’asta ed il ricavato interamente devoluto in beneficenza.

L’asta benefica

TuttoAtalanta, la trasmissione dedicata ai colori nerazzurri in onda su Bergamo Tv, gestirà anche l’asta del Christmas Match Atalanta-Empoli, asta che aprirà ufficialmente nel corso della trasmissione in onda lunedì 23 dicembre 2024, si chiuderà il 13 gennaio 2025.

Il progetto solidale

La maglia del Christmas Match 2024 Il ricavato, attraverso il Fondo Atalanta aperto dalla società presso la Fondazione della Comunità Bergamasca onlus, sarà interamente devoluto all’Associazione Amici della Pediatria che dal 1990 presta la sua opera di volontariato all’ospedale di Bergamo per la realizzazione di un’area d’attesa, Wait & Play, in hospital street per tutti i bambini che accedono agli ambulatori pediatrici per terapie, visite e follow up.

Tessuto riciclato

La maglia è stata prodotta in un tessuto 100% riciclato: è caratterizzata dai colori sociali, che vengono mantenuti nei dettagli, ma combinati assieme a diverse tonalità di grigio in una trama originale, trasferita con tecnica in sublimatico, che riprende la copertura esterna del Gewiss Stadium. Lo scollo è doppio, interno azzurro, ed esterno nerazzurro e rotondo, e conferisce a questa maglia un tocco moderno ed elegante. I dettagli nerazzurri sono ripresi anche nelle costine dei polsini delle maniche. Il tessuto, riciclato al 100%, è un poliestere interlock, l’ideale per questo tipo di tecnica di stampa: riciclato nello specifico da bottiglie in Pet, che vengono convertite in materia prima. In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di derivati dal petrolio. Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità.

Le scritte nella maglia

La maglia del Christmas Match 2024 Come da tradizione nella parte interna del colletto è presente il motto “La maglia sudata sempre”, mentre il nome “Atalanta Bergamo”, trova di consueto spazio nella parte posteriore, sotto il colletto.

