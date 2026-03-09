Febbre da Champions, New Balance Arena sold out. In arrivo 1.300 tifosi tedeschi

Come era ampiamente prevedibile, la corsa ai biglietti è terminata in un soffio ed è tutto pronto, dunque, a Bergamo per la gara degli ottavi di finale di Champions League Atalanta-Bayer Monaco.

È febbre da Champions per i tifosi bergamaschi che sognano di vivere una nuova serata da annali di storia in una New Balance Arena che, in fatto di calore e di coreografie ha dimostrato di non avere alcun complesso di inferiorità nei confronti della più note e blasonate tifoserie europee.

Al muro giallo del Borussia nei play-off, si era opposto il magnifico muro nerazzurro della Pisani, in una serata che rimarrà indelebile nel ricordo dei tifosi nerazzurri. Il 4-1, con finale al cardiopalma, inflitto ai tedeschi, ha fatto rivivere l’emozione della grande cavalcata di Europa League. Il clima e l’atmosfera sono quelle delle grandi occasioni.

La coreografia della Nord nella gara contro il Borussia Dortmund

Saranno 1.300, invece, i tifosi tedeschi che arriveranno in città tra lunedì e martedì e si accomoderanno nello spicchio di stadio dedicato ai tifosi ospiti. Per quanto riguarda la sicurezza, come di consueto in queste occasioni, saranno innalzati i livelli di controllo da parte delle Forze dell’ordine affinchè l’evento non travalichi i confini della competizione sportiva.

L’ordinanza di divieto di vendita di alcolici

In occasione della partita, su richiesta della Questura di Bergamo, il Comune di Bergamo, ha confermato con un’ordinanza le limitazioni di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nella giornata di martedì 10 marzo, a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica e a tutela del patrimonio artistico cittadino.

In particolare, dalle 9 di martedì 10 marzo alle 6 di mercoledì 11 marzo è vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi, nonché bevande in contenitore di vetro o similari e in lattina, agli esercizi commerciali, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica Nei pubblici esercizi che svolgono servizi di ristorazione, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche contestualmente al consumo immediato di alimenti e solamente all’interno dei locali adibiti alla somministrazione o nelle pertinenze regolarmente autorizzate.

È anche vietato alle attività commerciali su area privata alimentari, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi e bevande in contenitori di vetro o similari e in lattina.