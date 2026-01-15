Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 15 Gennaio 2026

Mondiali, Italia-Irlanda si gioca a Bergamo: biglietti in vendita dal 6 febbraio

SEMIFINALE PLAYOFF. Comincerà alle 12 di venerdì 6 febbraio la vendita dei biglietti per Italia-Irlanda del Nord, la semifinale dei play-off mondiali che si giocherà il 26 marzo prossimo allo stadio di Bergamo.

Comincerà alle 12 di venerdì 6 febbraio la vendita dei biglietti per Italia-Irlanda del Nord, la semifinale dei play-off mondiali che si giocherà il 26 marzo prossimo allo stadio di Bergamo. Lo rende noto la Figc. La prima fase di vendita, che si terrà fino al 10 febbraio, sarà riservata ai titolari della Vivo Azzurro Membership Card. Dal 10 al 16 febbraio seguirà quindi una seconda fase di vendita dedicata agli abbonati dell’Atalanta e a chi ha acquistato il tagliando per Italia-Estonia dello scorso 5 settembre.

I biglietti potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18 e gli Over 65. I prezzi dei tagliandi verranno resi noti nei prossimi giorni.

Bergamo
Sport
Calcio
Politica
Elezioni
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
figc
Vivaticket
Atalanta