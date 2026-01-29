Burger button
Sport / Valle Brembana
Giovedì 29 Gennaio 2026

Morte di Astori, l’ospedale di Careggi versa 1 milione di provvisionale ai familiari

LA DECISIONE. A causa della condanna per omicidio colposo del suo medico dello sport. Il calciatore bergamasco è stato colpito da infarto il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro prepartita a Udine.

Davide Astori
Davide Astori

L’ospedale fiorentino di Careggi versa ai familiari del calciatore della Fiorentina, Davide Astori, 1 milione e 90.000 euro di provvisionale per il risarcimento del danno della sua morte, che poi sarà stabilito davanti al tribunale civile. Lo riportano Ansa e «La Repubblica» rispetto alle conseguenze della condanna ad 1 anno per omicidio colposo (pena sospesa) del professor Giorgio Galanti, medico, per la morte del calciatore colpito da infarto il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro prepartita a Udine.

Come previsto dalle norme, a tutela delle vittime, in caso di risarcimenti per colpa medica, gli ospedali versano l’importo delle provvisionali alle parti offese, poi successivamente potranno rivalersi sui medici - se condannati per colpa grave -, che di solito sono coperti da polizze assicurative per tali vicende.

Giorgio Galanti seguiva Astori alla Medicina dello sport di Careggi come medico del servizio pubblico, come dipendente dell’ospedale fiorentino. La Cassazione aveva confermato nella sentenza la somma, destinando, nel dettaglio, 490.000 euro a favore di Francesca Fioretti e Vittoria Astori, rispettivamente compagna e figlia del calciatore, e i rimanenti 600.000 euro a beneficio dei genitori e dei fratelli del calciatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Pellegrino Terme
Bergamo
Firenze
Udine
Giustizia, Criminalità
Processo
Salute
Medicina
Sociale
Morte
Sport
Calcio
davide astori
Giorgio Galanti
Francesca Fioretti
Fiorentina