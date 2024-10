«Noi, bersaglio di birra lanciata da tifosi ospiti durante Atalanta-Verona»

Il lato negativo della serata che ha visto l’Atalanta stravincere con il Verona, per qualcuno è stato nel contorno: sabato, alcuni degli spettatori seduti nella Tribuna Ovest sono stati bersaglio del lancio di bicchieri di birra da parte dei tifosi veronesi. Quel settore, destinato al pubblico di casa, confina con il settore ospiti: la vicinanza, in questo caso, ha creato non pochi problemi, anche a giovanissimi e disabili.