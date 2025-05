«Storie di Sport», venerdì 16 maggio Lions e Volley Bergamo

Venerdì 16 maggio alle ore 21 su Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it) torna «Storie di Sport», il nuovo format televisivo dedicato ad atleti e società sportive, condotto da Elisa Cucchi e in programma ogni venerdì in prima serata con replica il mercoledì successivo alle ore 22, almeno sino a fine estate.

Ospite Valentina Vaccari

All’interno di ogni puntata ci saranno due interviste in studio e una realizzata in esterna. La prima protagonista, arriva dall’atletica leggera e sarà Valentina Vaccari, giovanissima atleta bergamasca del Cus Pro Patria Milano, pluricampionessa italiana e detentrice del primato nazionale sui 400 metri sia indoor che outdoor.

Tra Volley e Lions

Per le società, fari puntati sulla stagione della Volley Bergamo 1991 se ne parlerà con il direttore sportivo Matteo Bertini, con il presidente Gianpaolo Sana invece presenteremo il progetto Chorus Volley Bergamo Academy. Il servizio in esterna, invece, andrà alla scoperta del football americano, con l’approfondimento dedicato ai Lions Bergamo. Per partecipare alle prossime puntate di «Storie di Sport» e raccontare la propria storia o quella della propria società, basta scrivere via e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].