A Bergamo inaugurato il Centro diurno per persone con disabilità - Foto

A Bergamo è stato inaugurato il Centro diurno per persone con disabilità, in via Pizzo della Presolana 7. Riaprirà il 12 maggio dopo circa un anno e mezzo di lavori, iniziati a ottobre 2024.

Gli spazi riqualificati Le nuove cucine

L’intervento

I lavori hanno reso il Centro più funzionale e sicuro: realizzati un nuovo ascensore e nuove scale esterne, installato l’impianto di rilevazioni fumi e allarme incendio, integrata l’illuminazione d’emergenza, eliminato l’impianto a gas della cucina per installare il forno elettrico e il piano cottura a induzione, oltre ad altri lavori per la messa in sicurezza delle aree più sensibili. Sono stati poi sostituiti gli arredi, che oggi rispondono alla normativa in materia di Criteri ambientali minimi e ai requisiti di prevenzione incendi.

L’intitolazione

È stata anche l’occasione per intitolare due sale del Centro ad altrettante personalità cittadine che si sono impegnate per le persone con disabilità: il neuropsichiatra Carlo Zavaritt e l’amministratore Carlo Passerini Tosi.

L’intitolazione di una delle due sale

(Foto di Yuri Colleoni)

«Spazi più protetti e funzionali»

«Oggi - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota - inauguriamo un edificio riqualificato restituito alla serenità e alla sicurezza delle persone che ogni giorno lo abitano. Gli interventi realizzati hanno avuto un obiettivo chiaro e concreto: mettere al centro la persona, garantendo ambienti più accessibili, protetti e funzionali, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza più aggiornate».