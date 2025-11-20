Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 20 Novembre 2025

A Bergamo l’addio al giudice Stefano Storto: «Competenza e passione, fino all’ultimo»

IL FUNERALE. Una folla che si perde a vista, è «il tessuto di testimonianze che avvolge e avvolgerà per sempre la vita di Stefano», ha detto il parroco.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
In tantissimi a Sant’Alessandro in Colonna per l’ultimo saluto a Stefano Storto
In tantissimi a Sant’Alessandro in Colonna per l’ultimo saluto a Stefano Storto
(Foto di Bedolis)

Bergamo

La folla è smisurata e si perde a vista. È «il tessuto di testimonianze che avvolge e avvolgerà per sempre la vita di Stefano», dice monsignor Gianni Carzaniga, parroco di Sant’Alessandro in Colonna. La basilica ha accolto questo pomeriggio, giovedì 20 novembre, le centinaia di persone venute a dare l’ultimo saluto al giudice Stefano Storto, scomparso lunedì 17 novembre dopo una lunga malattia.

Gremita la basilica di Sant’Alessandro in Colonna
Gremita la basilica di Sant’Alessandro in Colonna

L’ultimo saluto a Stefano Storto

Il dolore della moglie Daniela e dei tre figli, abbracciati l’uno all’altro, si mischia a quello dei tanti parenti, amici, colleghi, istituzioni e forze dell’ordine presenti. «Noi oggi salutiamo un magistrato che ha vissuto il suo servizio con competenza e passione fino all’ultimo respiro, e che attraverso il suo lavoro ha esercitato un ministero profondo, che è quello di cercare l’uomo autentico, al di là del torto e della ragione - ha aggiunto monsignor Carzaniga -. L’uomo cerca in un giudizio la possibilità di crescere, e fare giustizia significa aiutare gli altri ad essere giusti e a crescere, in un percorso che faccia rinascere la persona. E Stefano - conclude - ha vissuto così».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
governo
Giustizia, Criminalità
giustizia
Sociale
Gente, Persone
Morte
Stefano Storto
Gianni Carzaniga
