A Bergamo: «Piazzale Alpini, show troppo rumorosi». «Dai controlli limiti sempre rispettati»

«Nessun superamento del limite»

L’assessore all’Ambiente Oriana Ruzzini spiega di aver «aumentato il numero di misure (rilevazioni del rumore, ndr). Nel 2025 abbiamo eseguito un controllo il 28 agosto, due controlli a settembre e due a dicembre. In nessun caso si è evidenziato un superamento del limite definito dalla deroga acustica». Ruzzini ricorda inoltre la stretta sui decibel concessi in deroga, «per la programmazione invernale sono a 65 dB e 69 dB, non più a 65 dB e 75 dB come durante l’estate. L’assessorato all’Ambiente e il Servizio ecologia, come già riferito ai residenti con cui siamo in contatto, stanno collaborando con l’assessorato e i colleghi del servizio Commercio per ridurre l’impatto acustico degli eventi». L’impegno, afferma l’assessore Ruzzini al di là della risposta all’interrogazione, «è fare il possibile perché il limite dei decibel resti a 69 e non più a 75, ma non solo. Ci possono essere diversi accorgimenti per ridurre l’impatto dell’emissione sonora sulle abitazioni dei residenti, come un posizionamento diverso delle casse, del palco. Siamo aperti al confronto purché il tema non diventi strumentale o ideologico».