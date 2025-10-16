A Bergamo sono arrivati i Mercatanti in fiera

Come sempre si attende un’altissima affluenza e sono numerose le modifiche alla viabilità. Tra le novità, l’arrivo, per la prima volta, dei ravioli cinesi in una sorta di sfida ai casoncelli nostrani. Ci saranno poi il sughero portoghese, l’artigianato egiziano, le spezie francesi e i prodotti tipici della Valle d’Aosta, affiancati dalle conferme, rappresentate da mini crêpes olandesi, fritto misto di pesce ligure, biscotti bretoni, brezel austriaci, cannolo ungherese e birra ceca, insieme a ceramiche inglesi e lituane, articoli di pelletteria artigianale ungherese, tovaglie e saponi della Provenza.