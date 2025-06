A Bergamo tassa di soggiorno record: 3 milioni. Crescono anche gli incassi dalle multe

Tra gli eventi non «preventivabili», l’alluvione del 9 settembre scorso, a cui l’amministrazione ha dovuto far fronte «con risorse di parte corrente e di parte capitale, per un importo complessivo vicino al milione e mezzo di euro, per i primi interventi d’emergenza»

Salgono le multe

Salgono ancora gli introiti delle sanzioni (13 milioni e 693mila euro). Cala di un milione l'Imu (43 milioni e 926mila euro), per la «perdita» di alcuni edifici, ad esempio l’ex Reggiani. La Tari registra un incremento di 225mila euro rispetto alle previsioni e ammonta a 20 milioni e 575mila euro. Il gettito Irpef è stato accertato in 22 milioni e 200mila euro, in linea con la crescita del reddito imponibile della città. Tra gli eventi non «preventivabili», l’alluvione del 9 settembre scorso, a cui l’amministrazione ha dovuto far fronte «con risorse di parte corrente e di parte capitale, per un importo complessivo vicino al milione e mezzo di euro, per i primi interventi d’emergenza». Il fronte «idrico» ha scalato quindi le priorità, dando vita «a un programma di investimenti di respiro più lungo».