A casa più camini e stufe, ma crescono gli incendi. In Bergamasca dieci nell’ultimo mese

Cresce il numero di camini e stufe soprattutto a pellet accese (o riaccese dopo anni) nelle case bergamasche, ma crescono nel contempo anche gli incendi causati dal surriscaldamento delle canne fumarie.

Dieci incendi in un mese

Nell’ultimo mese, in concomitanza con la riaccensione degli impianti di riscaldamento domestico, di roghi se ne sono già registrati ben dieci, con conseguenze spesso importanti per i tetti delle case interessate e, in alcuni casi, anche persone intossicate dai fumi. Se da un lato l’avvio di questa stagione ha fatto riesumare, complice l’incremento dei prezzi del gas, l’impiego di strumenti di riscaldamento quale il camino o la stufa a pellet, in alcuni casi la mancata manutenzione della canna fumaria ha causato problemi agli inquilini.

L’ultimo incendio domestico, in ordine di tempo, avvenuto nella nostra provincia risale alla mattinata di lunedì 9 novembre, a Grumello del Monte, dove un rogo si è sviluppato in una villetta tra via Pellico e via Nicolai, dalla quale i residenti sono stati evacuati. In questo caso, però, il rogo sarebbe partito dall’inverter dell’impianto fotovoltaico, anche se gli accertamenti dei vigili del fuoco sono ancora in corso.

Il caso di Castel Rozzone

Soltanto la sera prima, domenica, a Castel Rozzone, attorno alle 19.30 è stata invece una canna fumaria ostruita o comunque difettosa a causare l’incendio che si è rapidamente propagato al tetto della villetta a schiera. L’episodio in via De Gasperi, al confine con Arcene e Lurano. A dare l’allarme erano stati alcuni vicini di casa. Dettaglio, questo, non irrilevante e che in più di una analoga situazione ha permesso un allarme tempestivo e un rapido intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e cercare di circoscrivere al massimo la portata dell’incendio.

Nonostante questo, il fatto che il tetto fosse in legno ha fatto alzare fiamme molto alte sul tetto della casa di Castel Rozzone, venendo viste da numerosi testimoni anche a svariati chilometri di distanza. La donna e le due figlie che vivevano nel sottotetto sono state ospitate da alcuni parenti perché proprio il loro appartamento è stato il più danneggiato dal rogo. Gli altri inquilini del complesso di villette a schiera sono invece potuti tornare nelle loro abitazioni al termine dell’intervento dei vigili del fuoco e della successiva messa in sicurezza dello stabile.

Una ustionata a Mazzoleni

È stata invece la stufa a pellet a causare l’incendio in abitazione che lo scorso lunedì 3 novembre è divampato, attorno alle dieci della mattina, alla contrada della frazione Mazzoleni di Sant’Omobono Terme : la residente, una donna di 79 anni, che vive da sola, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale con delle ustioni. Sono stati anche in questo caso i vicini di casa a salvare la settantanovenne: visto il fumo e le fiamme, hanno raggiunto la casa e, trovata per fortuna la porta aperta, l’hanno portata di fuori e accolta nella loro casa, mentre nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco per domare il rogo e i mezzi del 118 per soccorrerla.

L’abitazione è stata poi dichiarata inagibile per via dei danni causati dal rogo. Gli accertamenti dei vigili del fuoco si sono concentrati sulla stufa a pellet presente nella casa: il rogo sarebbe partito proprio da un surriscaldamento dell’impianto.

Gli sfollati di Cividate

Martedì 20 ottobre un analogo incendio causato verosimilmente dal surriscaldamento del camino ha provocato un incendio a Cividate al Piano, dove le fiamme hanno avvolto il tetto in legno di una palazzina. Due degli appartamenti sono stati dichiarati inagibili per via degli ingenti danni causati dalle fiamme, domate dai vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per ben sei ore. Le famiglie residenti sono state trasferite da familiari e conoscenti.

I dati degli impianti

Secondo il «Curit», acronimo di «Catasto unico regionale degli impianti termici» della Lombardia, sono in tutto 36.459 gli impianti a biomassa per il riscaldamento censiti nella Bergamasca (il dato è di inizio di ottobre), pari al 6,8% dei circa 540mila impianti termici complessivi nella nostra provincia.