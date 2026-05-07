A ChorusLife arriva «Bolle - Sparkling Wine Experience»: due giorni di degustazioni

Due giornate dedicate alle migliori bollicine italiane e internazionali nel cuore di ChorusLife. Venerdì 9 e sabato 10 maggio lo smart district bergamasco ospiterà «Bolle - Sparkling Wine Experience», manifestazione dedicata al mondo degli spumanti e dei vini sparkling.

L’evento, realizzato in collaborazione con Vini di Toscana, porterà a Bergamo oltre 20 produttori e più di 60 etichette, offrendo al pubblico un percorso di degustazione tra Prosecco, Champagne e Metodo Classico italiano.

L’obiettivo della rassegna è quello di avvicinare appassionati e curiosi alla cultura delle bollicine, favorendo il contatto diretto con i produttori e la scoperta delle peculiarità di ogni territorio e metodo di produzione Tra le cantine presenti figurano nomi prestigiosi come Champagne B. Martin, Ricci Curbastro, Berlucchi, Antinori e Contratto. L’obiettivo della rassegna è quello di avvicinare appassionati e curiosi alla cultura delle bollicine, favorendo il contatto diretto con i produttori e la scoperta delle peculiarità di ogni territorio e metodo di produzione.

Durante il weekend sono previsti anche momenti di approfondimento: sabato alle 17 e domenica alle 16 i produttori guideranno il pubblico in incontri dedicati alle differenze tra le etichette e alle tecniche di affinamento.

Degustazioni e intrattenimento

Accanto alle degustazioni, spazio anche all’intrattenimento e a un’offerta food dedicata. I visitatori potranno inoltre votare la migliore etichetta in degustazione, che sarà premiata domenica sera al termine della manifestazione.

Per partecipare sono previste due formule: la degustazione da 20 euro con cinque assaggi inclusi oppure la proposta «Food&Drink» da 10 euro con un calice a scelta e abbinamento gastronomico. In entrambi i casi è prevista una cauzione di 5 euro per il calice, restituita alla riconsegna.

Con «Bolle - Sparkling Wine Experience», ChorusLife amplia il calendario degli appuntamenti primaverili confermando Piazza del Sagittario come luogo dedicato a gusto, intrattenimento e socialità.

Gli orari