Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 29 Ottobre 2025

A ChorusLife arriva l’acquisto al buio dei pacchi Amazon

L’INIZIATIVA. Dal 30 ottobre al 1° novembre, Ama Discount trasformerà lo shopping in un’esperienza di curiosità e riuso.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

Un’esperienza di shopping diversa, divertente e sostenibile approda a ChorusLife. Dal 30 ottobre al 1° novembre, al via AMA Discount, un evento all’insegna dell’economia circolare e della sorpresa.

Nel pop-up allestito al piano L0, i visitatori potranno acquistare i celebri pacco Amazon chiusi al prezzo di 30 euro al chilo. Nessuna anteprima, nessuna certezza: si sceglie la scatola che ispira di più, la si pesa e si scopre solo dopo — sul posto o a casa — cosa contiene.

Shopping, curiosità e sostenibilità

Metterli di nuovo in circolo significa trasformare l’eccesso in opportunità, secondo la filosofia del riuso

L’esperienza, oltre al divertimento, porta con sé un messaggio importante: ridurre gli sprechi e dare nuova vita ai prodotti. I pacchi provengono infatti dal circuito dei resi, giacenze e spedizioni non consegnate di Amazon. Metterli di nuovo in circolo significa trasformare l’eccesso in opportunità, secondo la filosofia del riuso.

I contenuti possono variare: accessori per la casa, piccoli articoli tech, oggetti lifestyle e tante sorprese. Ogni scatola è diversa e la disponibilità è limitata fino a esaurimento.

Un acquisto «al buio» tra fortuna e curiosità

L’effetto sorpresa è garantito: ogni scelta diventa un piccolo esperimento di fiducia e casualità, in un format che ha già conquistato diverse città europee e ora sbarca anche a Bergamo.
L’ingresso è libero e gli orari di apertura vanno dalle 10 alle 24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Tempo libero
Turismo
Svaghi (generico)
Sociale
Questioni sociali (generico)
Amazon