A ChorusLife arriva l’acquisto al buio dei pacchi Amazon

Un’esperienza di shopping diversa, divertente e sostenibile approda a ChorusLife. Dal 30 ottobre al 1° novembre, al via AMA Discount, un evento all’insegna dell’economia circolare e della sorpresa.

Shopping, curiosità e sostenibilità

L’esperienza, oltre al divertimento, porta con sé un messaggio importante: ridurre gli sprechi e dare nuova vita ai prodotti. I pacchi provengono infatti dal circuito dei resi, giacenze e spedizioni non consegnate di Amazon. Metterli di nuovo in circolo significa trasformare l’eccesso in opportunità, secondo la filosofia del riuso.

I contenuti possono variare: accessori per la casa, piccoli articoli tech, oggetti lifestyle e tante sorprese. Ogni scatola è diversa e la disponibilità è limitata fino a esaurimento.

Un acquisto «al buio» tra fortuna e curiosità

L’effetto sorpresa è garantito: ogni scelta diventa un piccolo esperimento di fiducia e casualità, in un format che ha già conquistato diverse città europee e ora sbarca anche a Bergamo.

L’ingresso è libero e gli orari di apertura vanno dalle 10 alle 24.