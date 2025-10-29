Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 29 Ottobre 2025
A ChorusLife arriva l’acquisto al buio dei pacchi Amazon
L’INIZIATIVA. Dal 30 ottobre al 1° novembre, Ama Discount trasformerà lo shopping in un’esperienza di curiosità e riuso.
Un’esperienza di shopping diversa, divertente e sostenibile approda a ChorusLife. Dal 30 ottobre al 1° novembre, al via AMA Discount, un evento all’insegna dell’economia circolare e della sorpresa.
Nel pop-up allestito al piano L0, i visitatori potranno acquistare i celebri pacco Amazon chiusi al prezzo di 30 euro al chilo. Nessuna anteprima, nessuna certezza: si sceglie la scatola che ispira di più, la si pesa e si scopre solo dopo — sul posto o a casa — cosa contiene.
Shopping, curiosità e sostenibilità
Metterli di nuovo in circolo significa trasformare l’eccesso in opportunità, secondo la filosofia del riuso
L’esperienza, oltre al divertimento, porta con sé un messaggio importante: ridurre gli sprechi e dare nuova vita ai prodotti. I pacchi provengono infatti dal circuito dei resi, giacenze e spedizioni non consegnate di Amazon. Metterli di nuovo in circolo significa trasformare l’eccesso in opportunità, secondo la filosofia del riuso.
I contenuti possono variare: accessori per la casa, piccoli articoli tech, oggetti lifestyle e tante sorprese. Ogni scatola è diversa e la disponibilità è limitata fino a esaurimento.
Un acquisto «al buio» tra fortuna e curiosità
L’effetto sorpresa è garantito: ogni scelta diventa un piccolo esperimento di fiducia e casualità, in un format che ha già conquistato diverse città europee e ora sbarca anche a Bergamo.
L’ingresso è libero e gli orari di apertura vanno dalle 10 alle 24.
