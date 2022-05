A Sotto il Monte fiori e preghiere, ricordo dei bergamaschi vittime del Covid

Saranno «6500 fiori a San Giovanni XXIII» a ricordare le vittime da Covid della nostra terra bergamasca. Prenderà il via mercoledì 18 maggio a Sotto il Monte l’iniziativa che si articola in 13 appuntamenti, uno per ogni sera fino al 3 giugno . A spiegarne il significato monsignor Claudio Dolcini, parroco e rettore del santuario San Giovanni XXIII che ha così pensato di onorare le persone scomparse nei mesi terribili della pandemia: «È da tempo che avremmo voluto trovare il modo per fare memoria di quanto accaduto nella nostra