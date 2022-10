Accademia Carrara, giardino e bistrot entro giugno: si cerca il gestore - Video

Un giardino terrazzato di tremila metri quadri che costeggia il lato ovest dell’Accademia Carrara per svilupparsi oltre, sino a quel che resta del tracciato delle Muraine. Un luogo segreto, popolato da castagni, alberi di cachi, tassi e pini. Nel giugno del prossimo anno, dopo un complesso intervento di recupero, sarà aperto al pubblico per la prima volta nella storia della pinacoteca. «Un polmone verde nel cuore della città bassa, pronto ad accogliere i visitatori del museo ma non solo loro – spiega Gianpietro Bonaldi, responsabile operativo di Accademia Carrara – vogliamo aprire questo spazio a chiunque ne voglia godere, e renderlo vivo a prescindere dalle iniziative del museo».