Accoltellato nella notte: 52enne trovato ferito vicino all’ospedale, è grave

Un uomo di 52 anni, di origini colombiane, è stato accoltellato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre e si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il 52enne, dalle prime informazioni, è stato ritrovato da un’ambulanza nei pressi dell’ospedale cittadino dopo aver riportato ferite da arma da taglio . L’aggressione sarebbe avvenuta altrove ma sono in corso le indagini della Questura di Bergamo.

Le ferite da arma da taglio

Il ritrovamento dell’uomo, ora ricoverato in Terapia intensiva, è avvenuto poco prima dell’una di questa notte in via Failoni tra l’ospedale e il parco della Trucca. Non si sa al momento se abbia raggiunto il nosocomio cittadino da solo o accompagnato da qualcuno. Seguono aggiornamenti