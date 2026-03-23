Addio a Dauro Mattia Zocchi, ricercatore 35enne esperto di geografie del cibo

Lutto nel mondo accademico per la scomparsa di Dauro Mattia Zocchi, 35 anni, originario di Merate, ricercatore dell’Università degli Studi di Bergamo, stroncato da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Figura molto stimata in ambito universitario, Zocchi si era distinto per il suo impegno nella ricerca e per le sue qualità umane.