Addio al dottor Pietro Vizzardi: «Un riferimento per la comunità»

Si è spento martedì 3 febbraio l’amato e apprezzato medico di Bergamo, città in cui viveva, nella sua casa in via Palma il Vecchio, e dove ora riposa. Dermatologo, funzionario dell’Asl di Dalmine ma anche e soprattutto medico condotto prima e poi medico di base a Curno, sono tantissimi i messaggi di affetto lasciati (anche) sui social dai curnesi, per i quali il dottor Vizzardi è stato una presenza fondamentale per oltre quarant’anni, nei quali con grande professionalità e umanità ha dato assistenza a generazioni di famiglie.

Il primo pensiero di vicinanza al figlio Carlo, ai fratelli Mariella e Antonio e ai nipoti per la sua perdita è infatti quello del sindaco Andrea Saccogna. «Come amministrazione, e a nome di tutti i cittadini, ringraziamo il dottor Vizzardi per il servizio prezioso che ha svolto in questi anni per Curno e per la sua dedizione e il suo impegno, qualità testimoniate dai tanti messaggi di cordoglio che anche noi stiamo ricevendo, segno del fatto che il dottor Vizzardi non era solo un medico ma un punto di riferimento per l’intera comunità. Lo salutiamo quindi con dolore, ma anche con tanta gratitudine».