Addio alla volontaria delle adozioni a distanza di Caritas

lavoro paziente e di relazioni, svolto con la precisione di chi sentiva quel servizio come una vera missione. Don Roberto Trussardi, direttore della Caritas di Bergamo , che sarà presente alle esequie, ha voluto esprimere un pensiero di riconoscenza: «Voglio solo dire grazie ad Anna per tutto quello che ha fatto per la Caritas. È sempre stata presente, delicata, tenera, attenta. Ci metteva il cuore, sempre. Ha creduto fino in fondo nello spirito della Caritas, nell’importanza di costruire legami e di far sentire la vicinanza della nostra comunità anche a chi vive lontano».

«Era un mito - ricorda Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo e per anni dipendente della Caritas - Ha gestito e preso a cuore migliaia di adozioni a distanza, dedicandosi a un lavoro di relazioni e di umanità. L’ho sempre vista in quell’ufficio, sorridente, accogliente, pronta ad ascoltare e a dare una mano. Una bellissima persona, una bella storia di vita donata agli altri, che resterà nel cuore di tutti». Dietro la sua dedizione c’era una vita semplice e piena, sorretta dagli affetti. I figli Paolo e Stefano la ricordano con amore e gratitudine: «Mamma lavorava in un negozio di articoli sportivi e quando è andata in pensione ha deciso di dedicare il suo tempo agli altri. Si è avvicinata al mondo del volontariato e ha trovato nella Caritas un luogo dove costruire relazioni e sentirsi utile. A quella realtà dava la priorità assoluta, anche davanti ai suoi impegni giornalieri o agli hobby che aveva iniziato a coltivare, come le escursioni in montagna con le amiche. È stata una mamma e una nonna straordinaria, sempre pronta a dare».