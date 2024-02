Addio a Diego Kodric: l’omaggio degli studenti del Marconi di Dalmine e degli ex colleghi

Gremita la chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina a Bergamo la mattina di venerdì 2 febbraio per l’ultimo saluto a Diego Kodric, l’ingegnere di 52 anni morto martedì mattina in un drammatico schianto sull’Asse interurbano, all’altezza di Presezzo . Oltre ai familiari, erano presenti tanti ex colleghi dell’Italcementi , dove Kodric aveva lavorato fino allo scorso agosto, e tanti studenti dell’istituto Marconi di Dalmine , dove aveva iniziato a insegnare da settembre: era professore di matematica. «Era un bravissimo professore, nuovo ma già molto affettuoso con noi – hanno ricordato alcuni studenti fuori dalla chiesa –: ha fatto in tempo solo a finire il primo quadrimestre».

Il parroco ha richiamato la pagina del Vangelo appena letta, nella quale Gesù cammina sulle acque e tende la mano a Pietro che, in un momento di sconforto e di sfiducia, rischia di annegare: «Anche noi spesso nella vita, in momenti come questo, bramiamo che qualcuno ci tenda una mano e ci aiuti. Roberta per spiegare alle figlie dove fosse il papà ha risposto: “È con Gesù”. E non lo ha detto per dare una risposta semplice, ma per cercare di dare una spiegazione di quanto accaduto anche a un bambino». Il feretro è stato infine salutato con un applauso in chiesa ed è poi stato trasportato al cimitero monumentale per la tumulazione.