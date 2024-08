Addio a Previtali, mezzo secolo da pizzaiolo con l’Arlecchino

Il mondo della ristorazione bergamasca è in lutto per la scomparsa, a 81 anni, di Franco Previtali, patron del ristorante pizzeria Arlecchino. Il locale di piazza Sant’Anna, che ha chiuso i battenti a fine 2021 dopo il periodo della pandemia, ha ospitato affezionati clienti per più di 50 anni. L’avventura imprenditoriale di Franco Previtali è iniziata il 12 giugno 1967, quando, insieme a Orazio Lazzari, aveva aperto l’Arlecchino, riconosciuta nel 2019 attività storica dalla Regione Lombardia. I due soci si erano conosciuti alla Marianna, dove lavoravano rispettivamente come pizzaiolo e gelataio. Nativo di Bianzano, Franco Previtali era rimasto orfano di padre a pochi mesi e aveva iniziato a lavorare sin da ragazzo per aiutare la mamma e i fratelli.

«La sua era considerata la prima pizzeria “orobica” che si affiancava alle storiche insegne di imprenditori arrivati dal Sud come Pio, Ciro e Mimmo – ricordano le figlie Enrica, Francesca e Patrizia –. Papà si è fatto da solo e ha mantenuto un legame speciale con i suoi ospiti, che erano prima di tutto amici: li accoglieva sempre con grande affetto e senso di famiglia per farli stare bene». Una battuta e un sorriso, conditi da un senso di accoglienza che Franco aveva nel dna. «Abitava a Mozzo ma di fatto la sua casa era il ristorante, dove molti lo chiamavano il “sindaco di piazza Sant’Anna” – proseguono le figlie –. Ci ha insegnato la passione per il lavoro e ha sempre dimostrato grande forza sin da ragazzo: tutti i giorni partiva in bici da Bianzano per venire a Bergamo. Ha lottato e resistito, anche alla malattia, nell’arco di tutta la sua vita, sempre riconoscente ai medici che l’hanno curato in questi anni: quando incontrava qualcuno che stava male lo incoraggiava affinché tenesse duro e non mollasse».