Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 03 Marzo 2026

«Agenti a piedi anche nei quartieri e un progetto per altre 25 telecamere»

CONSIGLIO COMUNALE. Sicurezza, l’opposizione: ci sono falle. La sindaca: «Non solo repressione, ma prevenzione». Duro botta e risposta sui lavori per il Villaggio di Comunità all’ex Sacro Cuore.

Diana Noris
Diana Noris
Una pattuglia del nucleo appiedato della polizia locale
Una pattuglia del nucleo appiedato della polizia locale

Il caso dell’edicolante di largo Belotti aggredita lo scorso 24 febbraio con una mazza da un malintenzionato finisce in Consiglio comunale, portato dalla consigliere di Fratelli d’Italia Cristina Laganà con un ordine del giorno sulla sicurezza in città. «Non può essere archiviato come episodio di micro-criminalità, bisogna affrontarlo con onestà intellettuale e fermezza – denuncia la consigliera -. Esiste un legame tra degrado urbano, declino del commercio e insicurezza. Ogni volta che si abbassa una serranda, e spero proprio che non sia il caso dell’edicolante, perdiamo un presidio sociale. Pur riconoscendo gli sforzi profusi il sistema presenta delle falle, sull’illuminazione, sulla videosorveglianza».

Rispetto agli avvenimenti di largo Belotti l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni parla «di fatto certamente grave, l’edicolante è stata anche dalla sindaca. C’erano già stati due episodi precedenti, da gennaio la polizia locale passa ogni giorno. È anche servito che la signora abbia fatto denuncia». Angeloni ricorda quanto si sta facendo sul fronte della sicurezza, «con gli agenti della polizia locale che stanno iniziando a fare anche servizi appiedati in Malpensata, Boccaleone, Celadina, Borgo Palazzo, Monterosso, Redona, Valtesse, Colognola, Loreto e Longuelo. Ci rendiamo conto che quello che la gente ci chiede è vedere gli agenti, per una questione di serenità urbana, al parco, fuori dalle scuole». Poi il punto sulle telecamere, «in tutto 201, l’ultimo ampliamento è di 32 punti, stiamo per concludere il progetto su 25 nuovi punti che porteremo al Comitato di ordine pubblico per essere autorizzati».

L’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota spiega come «il progetto per la nuova illuminazione pubblica, analizzata via per via, è ormai in fase avanzata. La gara si è chiusa, nella seconda metà dell’anno si faranno i primi interventi, dalle zone buie al nuovo impianto in Piazza Vecchia».

Sul tema sicurezza interviene anche la sindaca Elena Carnevali, per «ringraziare la polizia locale e le forze dell’ordine», ma anche chiedere all’Aula di «non dimenticare mai che la sicurezza non si può esaurire in un’attività repressiva, che va fatta quando serve, ma anche con la prevenzione e l’ingaggio della comunità. Non parlerei di degrado urbano, ci sono situazioni che possono essere migliorate».

E quando Alberto Ribolla (Lega) attacca sugli agenti appiedati («ne vedo pochi in giro, forse meglio qualche agente in meno lungo la Briantea con il telelaser»), la prima cittadina risponde: «Non possiamo moltiplicare gli agenti appiedati. La richiesta di controlli sulla velocità delle auto è una richiesta che arriva fortissima dai cittadini, andate a vedere quanti incidenti sono accaduti per distrazioni».

Un affondo sull’intervento in corso all’ex Sacro Cuore di via Ghirardelli, dove sorgerà il «Villaggio di comunità», con un ordine del giorno urgente presentato da Ida Tentorio (FdI): «Il proponente (dell’operazione, ndr) è uno solo, ci sono ritardi e intanto sono stati pagati soldi, sono favori ad una società privata». «Leggo che sono stati pagati 4 milioni di euro alla stipula del mutuo, prima di calare il primo colpo di piccone – rincara Andrea Pezzotta -. Mi sembra una follia». L’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini ripercorre le tappe, sottolineando come «a fronte di un finanziamento di 15milioni di euro per il bando Spaziare di Regione Lombardia, il confronto è sempre aperto, i controlli incrociati». E sui tempi aggiorna: «Non ci sono stati forti ritardi, sabato sono state terminate le parti che devono essere acquistate dal Comune. Al consigliere Pezzotta ricordo che anche l’Università ha utilizzato lo stesso meccanismo, di acquisto di cosa futura, per la Montelungo». La sindaca invita la consigliere Tentorio «a rivolgersi alla Procura se non soddisfatta delle risposte oppure si possono mantenere posizioni critiche usando toni diversi. Affermando che sono stati fatti favori a società private non fa illazioni, ma affermazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
Cristina Laganà
Giacomo Angeloni
Ferruccio Rota
Elena Carnevali
Alberto Ribolla
Fratelli d’Italia
Lega
regione lombardia
PD