Aggredito da tre ragazzi a Bergamo: tifoso belga in ospedale

Si stava dirigendo allo stadio, ad assistere alla partita tra Atalanta e Fiorentina, quando improvvisamente è stato aggredito da tre ragazzini . L’uomo sarebbe stato preso a pugni e calci, ma non se ne conosce il motivo. È successo nel pomeriggio di domenica 30 novembre, verso le 16.30, su viale Giulio Cesare che porta al New Balance Arena, all’incirca all’altezza del civico 8.

L’uomo, un 44enne belga, stava probabilmente raggiungendo lo stadio, essendo in possesso del biglietto dell’incontro. Era a circa 500 metri dall’ingresso quando - stando a quanto è stato possibile sapere - sarebbe stato avvicinato da tre ragazzi, sembra anche loro stranieri. A quanto pare non avrebbero tentato di rapinarlo ma si sarebbero rivolti verso di lui aggredendolo, con pugni e calci. Ferito, il 44enne, è stato soccorso da alcuni passanti che hanno dato l’allarme.