Lunedì 01 Dicembre 2025
Aggredito da tre ragazzi a Bergamo: tifoso belga in ospedale
L’EPISODIO. È successo domenica 30 novembre in viale Giulio Cesare verso le 16.30, prima della partita dell’Atalanta. Preso a pugni ma non sarebbe stato rapinato
Si stava dirigendo allo stadio, ad assistere alla partita tra Atalanta e Fiorentina, quando improvvisamente è stato aggredito da tre ragazzini. L’uomo sarebbe stato preso a pugni e calci, ma non se ne conosce il motivo. È successo nel pomeriggio di domenica 30 novembre, verso le 16.30, su viale Giulio Cesare che porta al New Balance Arena, all’incirca all’altezza del civico 8.
L’uomo, un 44enne belga, stava probabilmente raggiungendo lo stadio, essendo in possesso del biglietto dell’incontro. Era a circa 500 metri dall’ingresso quando - stando a quanto è stato possibile sapere - sarebbe stato avvicinato da tre ragazzi, sembra anche loro stranieri. A quanto pare non avrebbero tentato di rapinarlo ma si sarebbero rivolti verso di lui aggredendolo, con pugni e calci. Ferito, il 44enne, è stato soccorso da alcuni passanti che hanno dato l’allarme.
Sul posto è arrivata poco dopo un’ambulanza della Croce Rossa che ha portato il 44enne all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo di media gravità. Sull’episodio indagano gli uomini della Questura, arrivati sul posto per cercare di individuare gli aggressori che si sono però subito dileguati. L’aggressione non sarebbe comunque legata a motivi di tifoseria.
