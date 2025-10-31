Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 31 Ottobre 2025

Al cimitero di Bergamo attese 50mila persone: «Potenziata l’accoglienza»

LE NOVITÀ . Sabato 1 e domenica 2 novembre apertura prolungata fino alle 18. Divieto di accesso alle auto, ma più corse dei bus navetta e più personale.

Diana Noris
Diana Noris
Il cimitero è molto frequentato in questi giorni
Il cimitero è molto frequentato in questi giorni

Si portano mazzi di crisantemi, un piccolo fiore, si spolvera la fotografia, le lettere incise sulla lapide. Sono carezze a chi non c’è più, tanti e ripetuti piccoli gesti di cura che si vedono in questi giorni al cimitero Monumentale di Bergamo, in vista della festa di Ognissanti e la celebrazione dei Defunti. E proprio in questi giorni di raccoglimento e ricordo, il Comune mette in campo servizi straordinari per consentire a tutti di fare visita alla tomba dei propri cari, con un’attenzione particolare a chi ha difficoltà a muoversi.

Servizi potenziati

Al camposanto cittadino sono attese almeno 50mila persone: «Nessuno muore sulla terra finché vive nel ricordo di chi resta, questo credo sia ciò che i bergamaschi sentono – afferma l’assessore ai Servizi cimiteriali Giacomo Angeloni –. In questa settimana, la città dei vivi sta attraversando la città dei morti, è un momento molto sentito dalla comunità: curando il luogo dove sono sepolti, le persone mantengono un legame con i propri cari. In questi anni di assessorato (in tutto 12, ndr) mi sono reso conto di come a Bergamo l’amore per i defunti superi la morte. Per questo stiamo lavorando affinché tutti siano agevolati nelle visite, con un potenziamento dei servizi».

Tra orari e navette

Dispiegate tutte le forze a disposizione per il servizio di guardiania, con il personale (in tutto 7 addetti) pronti a dare informazioni e a fare prima assistenza. Estesi gli orari: sabato 1 e domenica 2 novembre, al cimitero Monumentale di Bergamo, dalle 8 alle 18 (dal 3 novembre la chiusura sarà anticipata alle 17). Sarà visitabile anche il Famedio, dove si ricordano i cittadini illustri, dal Santo Papa Giovanni XXIII a Francesco Nullo, da Don Bepo Vavassori a Betty Ambiveri. I cancelli del cimitero di Colognola, sabato 1 e domenica 2 novembre, chiuderanno alle ore 18, mentre il cimitero di Grumello al Piano, alle 17. Tra i servizi speciali già attivi da domenica 26 ottobre e fino al 2 novembre compreso, il bus navetta, in partenza dall’ingresso del cimitero ogni cinque minuti (8,30-12, 13,30-17,45). Da giovedì 30 ottobre è però in vigore il divieto di accesso a tutte le auto, fino al 2 novembre. «In un momento così particolare, per consentire a tutti di muoversi in sicurezza, abbiamo sospeso, per un periodo ancor più limitato rispetto agli altri anni, l’accesso anche a chi ha i pass “speciali”. È un’interdizione limitata nel tempo e necessaria. Il servizio trasporto anziani e disabili con la navetta è stato però potenziato».

Totem e questionario

Confermato il servizio «Trova il tuo defunto», con i due totem all’ingresso del cimitero Monumentale e online, sul sito del Comune (www.comune.bergamo.it), per orientarsi tra le oltre 195mila tombe: «Uno dei due totem è appena stato acquistato, è un servizio molto utilizzato e richiesto – spiega Angeloni –. Il sistema consente di individuare la tomba, è possibile farlo anche da casa, stampando la mappa». Per chi volesse partecipare all’indagine promossa dai Servizi cimiteriali sulla qualità del servizio, oltre al modulo cartaceo, da poco è possibile compilare il form online. All’ingresso del cimitero è esposto un Qr code che indirizza al questionario: «I dati e i suggerimenti raccolti – ci tiene a dire l’assessore – sono per noi molto importanti, perché rappresentano la base di lavoro per costruire gli obiettivi del servizio dell’anno successivo».

Nelle scorse settimane il Comune ha provveduto alla manutenzione delle scale (in tutto 130) che consentono di raggiungere anche i loculi più in alto, acquistati 50 scope nuove e 30 nuovi annaffiatoi che spesso, purtroppo, vengono portate via. Tanto da portare il Comune a chiedere il deposito di un documento d’identità per poterle utilizzare: «Ma era un meccanismo troppo complesso da gestire e l’abbiamo sospeso – spiega Angeloni –. La preghiera però è di lasciarle scope e annaffiatoi al loro posto. A volte vengono trovati dietro a cespugli o alle tombe, per “comodità”. Ci impegniamo a dislocarli meglio nel cimitero, l’importante però è che non vengano portati via».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Tempo libero
Turismo
Sociale
Gente, Persone
famiglia
Giacomo Angeloni
Giovanni XXIII
Francesco Nullo
Betty Ambiveri
comune