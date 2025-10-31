Al cimitero di Bergamo attese 50mila persone: «Potenziata l’accoglienza»

Si portano mazzi di crisantemi, un piccolo fiore, si spolvera la fotografia, le lettere incise sulla lapide. Sono carezze a chi non c’è più, tanti e ripetuti piccoli gesti di cura che si vedono in questi giorni al cimitero Monumentale di Bergamo, in vista della festa di Ognissanti e la celebrazione dei Defunti. E proprio in questi giorni di raccoglimento e ricordo, il Comune mette in campo servizi straordinari per consentire a tutti di fare visita alla tomba dei propri cari, con un’attenzione particolare a chi ha difficoltà a muoversi.

Servizi potenziati

Al camposanto cittadino sono attese almeno 50mila persone: «Nessuno muore sulla terra finché vive nel ricordo di chi resta, questo credo sia ciò che i bergamaschi sentono – afferma l’assessore ai Servizi cimiteriali Giacomo Angeloni –. In questa settimana, la città dei vivi sta attraversando la città dei morti, è un momento molto sentito dalla comunità: curando il luogo dove sono sepolti, le persone mantengono un legame con i propri cari. In questi anni di assessorato (in tutto 12, ndr) mi sono reso conto di come a Bergamo l’amore per i defunti superi la morte. Per questo stiamo lavorando affinché tutti siano agevolati nelle visite, con un potenziamento dei servizi».

Tra orari e navette

Dispiegate tutte le forze a disposizione per il servizio di guardiania, con il personale (in tutto 7 addetti) pronti a dare informazioni e a fare prima assistenza. Estesi gli orari: sabato 1 e domenica 2 novembre, al cimitero Monumentale di Bergamo, dalle 8 alle 18 (dal 3 novembre la chiusura sarà anticipata alle 17). Sarà visitabile anche il Famedio, dove si ricordano i cittadini illustri, dal Santo Papa Giovanni XXIII a Francesco Nullo, da Don Bepo Vavassori a Betty Ambiveri. I cancelli del cimitero di Colognola, sabato 1 e domenica 2 novembre, chiuderanno alle ore 18, mentre il cimitero di Grumello al Piano, alle 17. Tra i servizi speciali già attivi da domenica 26 ottobre e fino al 2 novembre compreso, il bus navetta, in partenza dall’ingresso del cimitero ogni cinque minuti (8,30-12, 13,30-17,45). Da giovedì 30 ottobre è però in vigore il divieto di accesso a tutte le auto, fino al 2 novembre. «In un momento così particolare, per consentire a tutti di muoversi in sicurezza, abbiamo sospeso, per un periodo ancor più limitato rispetto agli altri anni, l’accesso anche a chi ha i pass “speciali”. È un’interdizione limitata nel tempo e necessaria. Il servizio trasporto anziani e disabili con la navetta è stato però potenziato».

Totem e questionario

Confermato il servizio «Trova il tuo defunto», con i due totem all’ingresso del cimitero Monumentale e online, sul sito del Comune (www.comune.bergamo.it), per orientarsi tra le oltre 195mila tombe: «Uno dei due totem è appena stato acquistato, è un servizio molto utilizzato e richiesto – spiega Angeloni –. Il sistema consente di individuare la tomba, è possibile farlo anche da casa, stampando la mappa». Per chi volesse partecipare all’indagine promossa dai Servizi cimiteriali sulla qualità del servizio, oltre al modulo cartaceo, da poco è possibile compilare il form online. All’ingresso del cimitero è esposto un Qr code che indirizza al questionario: «I dati e i suggerimenti raccolti – ci tiene a dire l’assessore – sono per noi molto importanti, perché rappresentano la base di lavoro per costruire gli obiettivi del servizio dell’anno successivo».