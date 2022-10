Al «Papa Giovanni» è record di nascite: 95 bimbi in sei giorni

Il pianto, nel via vai dell’ospedale, è anche quello di una vita che sboccia. Il primo grido di un bebè, lo strillo di chi si presenta al mondo. Che la crisi demografica sia un dato di fatto, lo dicono i numeri. Ma ci sono anche altre cifre, intrecciate alle storie, che raccontano di come forse ci sia un segno di concreta speranza: sia domenica sia giovedì al «Papa Giovanni» sono nati ben 18 bambini in ventiquattr’ore, un record recente considerato che in media si contano 10-12 parti al giorno. Di più: in sei giornate, tra il 24 e il 29 settembre, l’ospedale della Trucca ha «ospitato» 93 parti, per un totale di 95 nascite (erano compresi anche due parti gemellari), con 40 femmine e 55 maschi. Giornate eccezionali, in cui la fatica di un impegno sopra la media è ripagata ancor di più dalla gioia di accompagnare mamme, papà e figli nel primissimo tratto del cammino più prezioso.