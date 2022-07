Allarme siccità, il 33% della nostra acqua si disperde a causa dei tubi rotti

Acqua dal cielo non ne scende, le sorgenti sono in secca e l’invito a non sprecare nemmeno una goccia è ormai diventato necessità. Ma nel capitolo «carenza idrica» c’è anche un’altra voce, che pesa per un terzo di quanto le sorgenti possono dare: sono le perdite. In due parole: dispersione idrica. Tubi rotti, falle nelle condutture. Il che non è poi così difficile, se si pensa che la vita media di un tubo, perché ne sia garantita la tenuta, è di 40-50 anni.